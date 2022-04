Centro de Convenções de Ilhéus está com novo gestor   

O especialista em gestão pública Roberto Soares de Oliveira (foto) é o novo diretor do Centro de Convenções de Ilhéus, administrado pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), na zona turística Costa do Cacau. Responsável pela coordenação da Expo Ilhéus, a maior feira de verão da região, durante 28 anos, Oliveira tem agora a missão de qualificar o equipamento de eventos da cidade, para atrair mais feiras e seminários de negócios em vários segmentos.

O Centro de Convenções está localizado na Avenida Soares Lopes e ocupa uma área de 4,5 mil metros quadrados. Ele tem capacidade para mais de 1,5 mil pessoas, com hall de exposições e dois auditórios.