Centro de Cultura Adonias Filho é reinaugurado em Itabuna

O governador Jerônimo Rodrigues reinaugurou o Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, neste sábado (2), após uma obra de modernização que contou com investimentos de R$ 5,7 milhões. O espaço cultural, que homenageia o escritor baiano nascido na região, agora conta com sistemas modernos de elétrica e climatização, novos telhados e forros, nova pintura, esquadrias e pavimentação, além da reforma na estrutura cênica e técnica. O paisagismo na área externa e a adequação do espaço às normas mais atuais de acessibilidade e de segurança também foram realizados.

O Centro de Cultura conta com uma sala de espetáculos com 297 poltronas e seis lugares para cadeirantes, além de camarins e banheiros; três salas multiuso que comportam ensaios, oficinas, workshops e pequenos eventos para até 110 pessoas; um Foyer/Galeria para exposições, audições musicais e recepções; um anfiteatro na área externa que comporta até 2 mil pessoas; além de dois anexos e um coreto.

O governador falou sobre a importância desse investimento para a área da cultura, para propagar as linguagens artísticas da Bahia. Em julho, o governador reabriu o Centro de Cultura João Gilberto, em Juazeiro. “Esse é um equipamento que tem que ser utilizado permanentemente, para que a comunidade possa apresentar aquilo que já tem produzido ou produzir algo novo aqui dentro. Tudo o que estamos fazendo tem que estar linkado com o projeto municipal e com o projeto regional. Esse é um espaço de produção, de geração e, naturalmente, de aperfeiçoamento de cultura”, afirmou Jerônimo Rodrigues.

Também presente no evento, secretário de Cultura, Bruno Monteiro, destacou a importância de ter mais um centro cultural reaberto e a relevância deste espaço no interior. “É um espaço físico muito importante, em um espaço estratégico da cidade. Mas, se esse prédio não tiver vida, de nada adianta. Então, importante também é a ocupação dentro dessa política de dinamização da cultura que estamos implementando, para que esses espaços onde a cultura se encontra se desenvolvam plenamente com todas as suas possibilidades, entendendo sempre a cultura como meio de inclusão, de transformação de vidas e também de geração de emprego e renda”.

*Centro de Cultura Adonias Filho*

Foi inaugurado em 1986 e é um dos 17 espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult). O espaço tem como objetivo promover a cultura regional e nacional, oferecendo ao público uma programação diversificada e de qualidade. O governador visitou ainda a exposição da vida e obra de Adonias Filho, que preserva o acervo do escritor que dá nome ao espaço, na Sala Zélia Lessa. Adonias Filho foi um dos principais nomes da literatura brasileira do século XX, autor de obras como “Os Servos da Morte”, “Corpo Vivo” e “Memórias de Lázaro”.

A reinauguração do Centro de Cultura Adonias Filho representa um passo importante na preservação e promoção da rica herança cultural da Bahia, proporcionando um espaço revitalizado para artistas e a comunidade local explorarem e compartilharem suas expressões criativas. A ocupação cultural durante a reabertura do Centro de Cultura registrou as diversas linguagens artísticas e culturais da Bahia, incluindo a realização de feira de economia solidária.

Entre as atrações da noite, destacam-se as apresentações da cantora Alinne Rosa; da Orquestra de Câmara Opôs, com o maestro Pablo Shaul e Davidson Viana; de dança de salão; de teatro; de samba de roda, maculelê e capoeira; além de exposições de Sebastião Salgado e sobre a vida e obra de Adonias Filho.

“Aqui se formaram gerações de compositores, teatrólogos, artistas, pintores. O Centro de Cultura já era bonito, ficou maravilhoso. Muitíssimo obrigado por tanta dedicação, tanto respeito e dignidade que a cultura recebe nesse momento”, destacou o cantor Marcelo Ganem um dos que se apresentaram durante a reinauguração.

