Centro de Triagem e Econegócios gera renda e garante trabalho digno a catadores

Implantado pela Prefeitura de Itacaré, o Centro de Triagem e Econegócios se tornou referência como projeto de reciclagem que oferece condições dignas de trabalho, gera emprego e renda e contribui para a conservação ambiental.

A Associação Vitória de Catadores de Materiais Recicláveis, responsável pela gestão do CTE, é composta por 25 famílias e em dezoito meses já comercializou cerca de 550 toneladas de produtos com empresas que seguem a legislação ambiental, gerando uma renda média de um salário mínimo por família.

Entre os produtos coletados pelos catadores para a reciclagem estão papel, papelão, metal, vidros, eletroeletrônicos e óleo residual. O material é coletado em dez ecopontos espalhados pela cidade e em hotéis, pousadas e supermercados.

A catadora Maria de Fátima Nunes Pimentel destaca que “aqui a gente trabalha com toda a segurança e garante uma renda que permite o sustento nas nossas famílias, estou muito feliz com essa oportunidade que o prefeito Antônio de Anízio nos proporcionou”. Para Wanderson Andrade Carvalho, o Dedé, “nossa vida melhorou muito, porque além de ter uma renda mensal e um espaço para reciclagem, nós deixamos o lixão para sermos reconhecidos como agentes ambientais”.

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

“O nosso trabalho passou a ser valorizado, hoje me sinto uma cidadã de verdade, que além de atuar num local decente, tenho uma moradia onde posso viver com dignidade”, afirma Simone Nunes Pimentel.

Dentro do processo de valorização dos catadores, foram construídas 25 moradias com toda a infraestrutura de saneamento básico ao lado do Centro de Econegócios.

Além do processamento de material para reciclagem, o Centro de Triagem e Econegócios produz vassouras ecológicas com garrafas pet que são utilizadas pelo setor de limpeza pública, ecobolsas com sacolas plásticas e artesanato em papel, comercializados na sede da cooperativa.

A comunidade é envolvida no processo através de ações de educação ambiental, eco-gincanas para estudantes e o incentivo para que o trade turístico valorize o material que pode ser reciclado.

Christian Sirqueira coordenador do Centro de Econegócios ressalta que “os catadores trabalhavam num ambiente subhumano, em meio a lama e animais e hoje atuam num local que oferece toda a estrutura para um trabalho digno, com fornecimento de alimentação regular, espaço higienizado”.

“A participação da comunidade é fundamental tanto na separação de itens recicláveis como na utilização dos ecopontos, num processo que também envolvemos as escolas, para que os jovens despertem para a importância da coleta seletiva e o trade turístico, em ações permanentes de educação ambiental”, diz Christian.

RECONHECIMENTO NACIONAL

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, foi o vencedor do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor Edição Bahia 2021/2022, uma iniciativa criada para reconhecer prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento dos pequenos negócios.

Itacaré foi premiada na categoria Inovação e Sustentabilidade, com o Projeto Lixão Nunca Mais, desenvolvido pela Prefeitura, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Regional, que contempla uma série de ações ambientais.

O projeto Lixão Nunca Mais foi impulsionado com o fim do descarte de lixo numa área de Mata Atlântica, a construção de uma Estação de Transbordo e o envio de resíduos para o aterro da CVR Costa do Cacau, parceira do projeto, no aterro sanitário na Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna), que atende todas as diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

O prefeito Antônio de Anízio destaca que “ao encerrar as atividades do lixão que era uma chaga aberta na mata, promover a destinação correta dos resíduos e implantar a Central de Agronegócios, valorizamos o ser humano e o meio ambiente, fazendo de Itacaré um modelo de sustentabilidade e valorizando o turismo, um setor essencial na geração de empregos no município”.