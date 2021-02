Centro esportivo é expectativa e obras avançam em Itabuna

Nesta quinta-feira (11), uma vistoria na Vila Olímpica e no campo amador contou com a presença da vereadora Wilma (PCdoB), vice-prefeito e secretário de esportes Enderson Guinho (Cidadania) e do secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda de Itabuna, Ricardo Xavier (Cidadania). A comitiva seguiu também em direção à antiga feira do Conceição, que pode virar Centro Esportivo.

O engenheiro da SUDESB (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia), Marcos Andrade, disse que o investimento na Vila Olímpica, com uma recuperação geral do ginásio, das quadras e o uso de grama sintética, vai atender às escolas estaduais do entorno. “O campo dos amadores é uma obra que a gente já está na fase final também e dois ou três meses a gente conclui.”

Centro Esportivo no Conceição

A vereadora Wilma (PCdoB) afirmou que vai entrar com pedido de reincorporação da área, que mede em torno de 5.000 m², ao patrimônio público, como determina a Lei 2.385/17 para os casos de não-instalação da sede.

“A expectativa é muito positiva, de uma retomada no esporte para nossa juventude, sobretudo para os jovens do Conceição. Temos como entrar com recurso pedindo a reversão do espaço, que foi cedido pela prefeitura para a TEL e que infelizmente não deu fruto, já que a empresa não cumpriu seu papel de gerar emprego. Contamos com com a Secretaria de Esporte, Emprego, Trabalho e Renda e com a prefeitura para devolver esse espaço para comunidade do Conceição.”

Para Guinho, há uma expectativa no retorno do esporte. “Iniciamos com a visita ao campo de futebol amador, que vai precisar de uma parceria com o município para recuperação do muro, já para voltar nos próximos meses. Temos também um pedido de uma parceria para recuperação do Estádio Luiz Viana Filho, pois os dois clubes tanto Itabuna quanto Grapiúna estão organizando sua situação junto à Federação para voltar a disputar jogos, começando pela Série B do Campeonato Baiano.”

“Essa vistoria é fruto da nossa audiência em Salvador, junto com o secretário Davidson Magalhães, o prefeito Augusto, nosso vice-prefeito e também a vereadora Wilma. A nossa pasta participa porque na medida que se revitalize as áreas esportivas, também geramos comércio, seja ele informal ou formal. Especificamente no bairro da Conceição, essa área extraordinária podemos aproveitar, com uma possível reversão para o município e uma Emenda Parlamentar, para construir aqui um Centro de Lazer que vai beneficiar muita população do bairro”, comemorou Ricardo Xavier.