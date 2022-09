Centro Médico Pediátrico de Itabuna ultrapassa 47 mil atendimentos em seis meses

O Centro Médico Pediátrico de Itabuna (CEMEPI) deu um salto importante na área de pediatria no município. Em seis meses, desde sua inauguração, foram 47.352 procedimentos. No Pronto-Socorro infantil, por exemplo, consultas e atendimentos para urgência e emergência totalizaram 14.351, já outros procedimentos médico-ambulatoriais, 33.001.

O CEMEPI é uma unidade com atendimento 24 horas, integralmente pelo Sistema único de Saúde (SUS) por meio de convênio com a Prefeitura. Dentre os demais serviços oferecidos estão: serviços de imagem, a exemplo de radiologia e ultrassom, fisioterapia e um espaço anexo para a realização de exames laboratoriais.

“Os números reforçam a importância de reabertura do CEMEPI, que desafogou o atendimento pediátrico do Hospital Manoel Novaes, além de significar o cumprimento da promessa do prefeito Augusto Castro. Muitas vidas foram salvas com a ‘porta aberta’ na pediatria da unidade”, afirmou a subsecretária municipal de Saúde, Lânia Peixoto.

Recurso para reabertura

Ela acrescentou que a oferta dos serviços de saúde tem melhorado, assim como os equipamentos dos prestadores contratados pela Prefeitura. “Com a finalização do processo de Chamamento Público, mais serviços médicos-hospitalares serão prestados no segmento pediátrico, o que significa mais saúde para a população.

A unidade foi reinaugurada em março deste ano pelo prefeito Augusto Castro, que cumpriu mais uma promessa de campanha, contando com uma emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA).

“O equipamento CEMEPI foi bem-vindo para a pediatria de Itabuna e municípios pactuados. Foi um desafogo para o Hospital Manoel Novaes até então única unidade hospitalar dedicada ao atendimento de crianças e adolescentes. Os números mostram que estamos tendo resultados, e muito satisfatório”, destaca o diretor da administração do CEMEPI, Nailton Sales.