Cerca de 600 homens das forças de segurança garantirão a tranquilidade da 3ª Edição do Ita Pedro

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), reuniu na manhã desta quarta-feira, dia 26, em seu Gabinete, no Centro Administrativo Firmino Alves, representantes das forças de segurança que atuarão nos quatro dias do Ita Pedro – O maior São Pedro do Brasil. A festa acontecerá de quinta-feira, dia 27, a domingo, dia 30,na Arena Zé Cachoeira, no Bairro Banco Raso.

Neste ano, o maior São Pedro do Brasil reunirá grandes nomes da música brasileira e também artistas regionais, e já atrai um grande público de todo o Estado. Em razão disto, o planejamento operacional foi pensando nos mínimos detalhes.

O 15º Batalhão de Polícia Militar entrará com mais de 280 homens distribuídos no circuito e entorno da festa; o 4º GBM, com cerca de 150 homens; Polícia Civil, com 60 agentes; enquato a Guarda Civil Municipal com efetivo de 50 homens.

O prefeito Augusto Castro fez questão de ressaltar que foi traçado um plano de trabalho que vai impactar a cidade como um todo do ponto de vista da segurança do público não só de Itabuna, mas de boa parte da Bahia que estará presente na festa.

“Esses visitantes já estão chegando à nossa cidade e a nossa preocupação é justamente alinhar um trabalho integrado das forças de segurança para o sucesso do nosso evento”, disse o prefeito. Ele aproveitou para citar como exemplo o Serviço de Inteligência de Videomonitoramento do Governo do Estado, “que dará uma contribuição importantíssima ao trabalho das Polícias Civil e Militar”, comentou. “Todos estarão atuando de forma integrada”, destacou.

Estiveram no encontro representantes das Polícias Militar (15º BPM), Comando de Policiamento da Região Sul (CPR-S), 4º Grupamento de Bombeiros Militar, Polícia Civil (6ª Coorpin), Polícia Rodoviária Estadual (CPRIv) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Também estiveram representantes do Centro Integrado de Comunicação (CICOM) da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, DETRAN, Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SESOP), Guarda Civil Municipal (GCM), SAMU-192 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SETTRAN), Defesa Civil, e das secretarias de Esportes e Lazer, Governo, Gestão e Inovação.

“Esta 3ª edição do Ita Pedro gera uma expectativa muito maior e os cuidados foram redobrados em relação à segurança. Teremos uma carreta muito maior para o videomonitoramento do sítio da festa. A Polícia Civil vem com uma inovação do carro presídio, reforçamos também órgãos e instituições públicas em toda cidade. Enfim, todo aparato necessário foi pensado e estará operacional”, explicou o secretário Humberto Mattos, titular da SESOP