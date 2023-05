CEREST de Itabuna lança ferramenta tecnológica para aproximar o trabalhador da saúde

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) da Secretaria Municipal de Saúde lançou uma importante ferramenta tecnológica para aproximar e facilitar o acesso do trabalhador dos serviços oferecidos pela unidade especializada em saúde do trabalhador. Trata-se de um QRCODE, criado pela própria equipe técnica.

O enfermeiro do trabalho Wagner Lopes informou que a ferramenta pode ser acessada por qualquer usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo celular e de qualquer parte da cidade.

A divulgação sobre o novo serviço acontece nas Unidades de Saúde e de Saúde da Família, por meio de visitas dos técnicos que informam aos usuários do SUS o que é o CEREST, quais são os serviços oferecidos e como o trabalhador pode ter acesso ao atendimento especializado.

Segundo Wagner, o CEREST não é a porta de entrada para o serviço de emergência, que é da competência dos hospitais. Ele lembrou que o atendimento é diferenciado e executado por uma equipe multidisciplinar, integrada por médico, psicóloga, fisioterapeuta e um enfermeiro, todos com especialização no tratamento e na promoção da saúde do trabalhador.

A fisioterapeuta Ilma Brasil, que coordena o CEREST de Itabuna, destacou a importância dos serviços oferecidos pela unidade ao frisar que a assistência especializada é direcionada exclusivamente aos trabalhadores acometidos por doenças ou agravos relacionados ao trabalho.

“Após o atendimento num hospital ou em unidade de saúde, o trabalhador é encaminhado ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, onde conta com uma equipe que lhe proporcionará a promoção, proteção e a recuperação da saúde”, relatou.

Ilma informou também que o CEREST trabalha em parceria com as vigilâncias Sanitária e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde no caso de investigação das condições no ambiente de trabalho e no registro de doenças infectocontagiosas relacionadas ao trabalhador.

A unidade do CEREST funciona de segunda à sexta-feira, das 7h30min às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais: @cerestitabuna ou pelo telefone (73) 3214-8211.