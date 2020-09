Cesol abre chamada para aquisição de alimentos; inscrições até segunda

Com o objetivo de adquirir alimentos da agricultura familiar e economia solidária do Sul da Bahia para a produção de cestas básicas, o Centro Público de Economia Solidária (Cesol) seccional Litoral Sul iniciou, terça-feira (22), a chamada pública nº 02/2020.

A convocação é para inscrição de empreendimentos atendidos pela entidade a participarem da seleção. Podem se cadastrar qualquer um dos 128 grupos atendidos pelo Cesol no território, desde que produzam alimentos como farinha de mandioca, achocolatado, flocão de milho, sequilhos e cocadas, abóbora, hortaliças e temperos, aipim descascado e banana da terra.

As inscrições devem ser realizadas até 28 de setembro pelas redes sociais do Cesol (www.instagram.com/cesollitoralsul/ e www.facebook.com/CesolLitoralSul/) ou pelo telefone (73) 98891 6954. Ao todo, com a aquisição dos itens, serão produzidas 5.100 cestas que devem ser distribuídas até o fim do ano. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)