Cesol e Biofábrica de Cacau realizam oficinas na Chocolândia do Shopping Jequitibá

A programação da “Chocolândia, a doce trajetória do chocolate”, do Shopping Jequitibá, tem atividades especiais nesta quarta e quinta feiras. O Centro de Economia Solidaria-Cesol Litoral Sul e a Biofábrica de Cacau promovem Oficinas de Chocolate a partir das 16 horas. A ação inclui a participação solidária na produção de Ovos de Páscoa e a distribuição de mudas.

No sábado e no domingo, dias 8 e 9, a Chocolândia terá oficinas de Chocolates e atividades recreativas com a Turma do Tio Kathynho Carvalho culminando, na tarde de domingo, com atividades recreativas com a Juca Kids e seu lindo coelho, e a apresentação da peça teatral “Alice no Pais dos Coelhinhos”, com a Turma Teatro e Fantasia..

A Chocolândia também oferece aos clientes do Shopping Jequitibá a oportunidade de fazer uma viagem pela história do cacau e do chocolate no Sul da Bahia, através de totens instalados em frente a loja Carmen Steffens Maison.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Na Sexta-Feira Santa, dia 7, a Praça de Alimentação, Fino Grão, restaurantes Ise e Five e a Zig Zag Play abrem das 12 às 21 horas, o Big Bompreço das 8 às 21 horas, as drogarias da 10 às 21 horas, e as Lojas Americanas, Kopenhagen e Bahia Cacau das 12:30 às 20 horas. As demais operações fechadas

