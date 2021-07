Cesol Litoral Sul capacita mulheres em Itaju do Colônia

O Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul realizou, na última terça (13), em Itaju do Colônia e no distrito de Palmira, o curso de produção de doces e compotas.

A iniciativa contou com o apoio dos vereadores Suzana Rocha e Tales Oliveira e reuniu mulheres empreendedoras atendidas pelo Cesol e outras que foram em busca de conhecimento para empreender na economia solidária.

A atividade foi ministrada pelas profissionais do Cesol Litoral Sul, a nutricionista Luciana Lavinscky e a engenheira agrônoma Bárbara Aragão. Conforme aponta o coordenador do Cesol, Thiago Fernandes, foi uma oportunidade para qualificar empreendedoras no município.

“Sem dúvida alguma, essas mulheres que participaram da capacitação voltaram para suas casas esperançosas, cheias de autoestima e com a certeza que podem, sim, fazer a diferença investindo na economia solidária para alcançar, entre outros benefícios, a independência financeira”, finaliza o gestor.

O Cesol Litoral Sul

O Cesol Litoral Sul é parte da política pública de economia solidária da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e fomenta cursos, orientação técnica e assistência a grupos socioprodutivos da região cacaueira. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)