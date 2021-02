Cesol Litoral Sul é parceiro em capacitação em distrito de Ilhéus

Ampliando a economia solidária no sul da Bahia, o Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul esteve à frente, na terça-feira (02) do curso de boas práticas na cozinha com ênfase em geleias e compotas de frutas nativas da Mata Atlântica. A atividade foi realizada no povoado de Sambaituba, em Ilhéus.

A ação levou conhecimento a 12 lideranças comunitárias. Os representantes que participaram do curso poderão compartilhar o conteúdo posteriormente com os demais moradores do local.

Ao todo, 15 comunidades atingidas com a instalação do Porto Sul serão contempladas com formações como esta que têm como objetivo o fomento e estímulo ao desenvolvimento da economia solidária nas comunidades.

Visão otimista

A iniciativa é vista com otimismo pela coordenação do Cesol Litoral Sul. “Estamos felizes com mais uma parceria de sucesso do Centro Público para qualificar os moradores das comunidades de nosso território que carecem de conhecimento para galgar sua independência, sobretudo, financeira”, afirma o coordenador, Thiago Fernandes.

Ele lembra que muitas famílias já se sustentam com a produção na agricultura familiar e economia solidária aqui na região. “E nós queremos ampliar ainda mais as atividades socioprodutivas em prol da emancipação dessas pessoas”, comemora.

Os próximos cursos ministrados serão divulgados em breve. Todos os participantes recebem certificado de conclusão das atividades. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)