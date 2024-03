CEV Conquista completa cinco anos com atendimento de excelência e amor aos animais

Uma confraternização que reuniu tutores de pets, parceiros e amigos marcou a celebração dos cinco anos do Centro de Especialidades Veterinárias-CEV, em Vitória da Conquista.

Dirigido pelos médicos veterinários Dr. Alex Gonçalves e Dra. Hannah Thame, o CEV oferece serviços como clínica médica geral, clínica de felinos, dermatologia, fisioterapia, acupuntura, ortopedia, neurologia e oftalmologia. Além disso, a clínica também dispõe de exames como Raio-x digital, ultrassonografia, exames laboratoriais, dentre outros.

A Dra. Hannah Thame afirma que “é com uma alegria muito grande que comemoramos essa data tão especial, pois são cinco anos no mercado, conquistando cada dia mais o coração e a confiança dos clientes. A gente cuida com muito carinho de cada vida, de cada paciente que chega até nós, curando e trazendo mais qualidade de vida. Estamos sempre buscado evoluir e oferecer novos serviços em prol dos pets que são sempre o amor da vida de seus tutores”.

O Dr. Alex Gonçalves destaca que “são cinco anos de gratidão, de excelente atendimento aos pets de Vitória da Conquista e região. A gente busca sempre oferecer o que há de melhor nas diversas especialidades da Medicina Veterinária e o nosso projeto é ampliar as atividades, com amor e dedicação aos animais”.

O setor de felinos e dermatologia conta com exames diferenciados para alcançar um diagnóstico preciso e dessa forma obter tratamentos eficazes. Na fisioterapia animal são utilizados equipamentos como laser, eletro, ultrassom, campo magnético, além de exercícios manuais e com auxílio de alguns instrumentos, como bola, disco, entre outros.

A tutora do cãozinho Bob, Lucelma Andrade, ressalta que “o CEV pra mim é uma história de amor, de respeito. Quando procurei a clínica, meu cachorrinho não andava e a Dra. Hannah foi tão competente que em pouco tempo ele estava caminhando normalmente. Eles são excelentes profissionais, mas acima de tudo tem amor pelo que fazem”.

Claudia Viana de Oliveira, tutora do gatinho Théo, afirma que “o atendimento é maravilhoso, porque a gente sente o amor que a Dr. Hannah e o do Alex tem pelos animais. Conheci o CEV por indicação e estou tão satisfeita que recomendo a clínica para outros tutores de pets”.

O Centro de Especialidades Veterinárias fica localizado na Avenida Expedicionários, 668, bairro Recreio. Fone (77) 3028-6525.