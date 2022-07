CEV promove Pet Week em Vitória da Conquista

O Centro de Especialidades Veterinárias-CEV promove entre os dias 28 e 31 de julho, em Vitória da Conquista, o Pet Week, um evento gratuito para os pets, tutores e a comunidade do sudoeste baiano.

O Pet Week acontecerá no Praça Central do Boulevard Shopping e terá atividades como palestras sobre atualidades do setor veterinário, feira de adoção de animais, sorteio de brindes, diversão para os pets e as crianças e um original Desfile Pets que vai encantar pessoas de todas as idades.

Os diretores do CEV, os médicos veterinários Dra. Hannah Thame e Dr. Alex Gonçalves afirmam que a expectativa para o evento é muito grande, já que Conquista é um polo regional que atrai pessoas de mais de cem municípios e o mercado pet está em expansão, com lançamentos de produtos em diversas áreas. “Estamos preparando esse espaço com muito carinho, para proporcionar momentos de troca de experiências e também muito entretenimento”, afirma a Dra. Hannah.

Promovido em parceria com o Boulevard Shopping, o Pet Week tem o apoio da Casa das Rações, Concord Distribuidora, Pet Stop, NaturAU e Arte Magistral.