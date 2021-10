Chá de torta pretende movimentar o próximo sábado à tarde em Itabuna

Pastorais, grupos e movimentos religiosos da Igreja Nossa Senhora da Conceição prometem agitar o final da tarde do próximo sábado (16), com o “Chá de Tortas com a Mãe Imaculada”, ao lado da igreja, no bairro da Conceição. Os bilhetes a R$ 5, dão direito a uma fatia de torta (doce ou salgada) e um copo de refrigerante e podem ser adquiridos com os integrantes das pastorais e movimentos ou durante as missas diárias na matriz e também nas comunidades do São Pedro e Vila Zara.

O “Bazar das Rosas” é outra ação que vem acontecendo todos os finais de semana pela manhã, no centro pastoral, anexo à igreja. No bazar são vendidos roupas, sapatos, bolsas e acessórios como brincos, colares, pulseiras para todo gosto e fins e os valores não passam de 10 reais.

As peças novas ou usadas foram doadas por alguns empresários, os fieis católicos e a comunidade que atenderam ao chamado dos organizadores. A Equipe de Ornamentação do Novenário e Festa da Padroeira lembra que os eventos pretendem angariar fundos para a grande festa da padroeira do bairro, que acontece no dia 8 de dezembro. Quem desejar fazer doações de roupas e sapatos usados, em boas condições, pode entregar na secretaria da igreja. São aceitas peças femininas, masculinas e infantis.

Padre Adriano Fernandes, da Igreja Nossa Senhora da Conceição, garante que será uma festa bonita, “que está sendo cuidadosamente organizada por uma equipe dedicada, em nome de uma homenagem justa e merecida à Imaculada Conceição”.

Ele também reforça a importância da participação da comunidade tanto do Conceição, quanto de outros bairros, inclusive na programação que antece os festejo.