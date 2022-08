Chá de Tortas beneficente reverterá renda para compra de cozinha industrial

A Fraternidade Nossa Senhora da Aurora, em Ilhéus, realizará um Chá de Tortas com renda revertida à compra de uma cozinha industrial para ampliar a ação junto às famílias pobres beneficiadas pelo instituto com distribuição de sopão, cestas básicas, além de roupas, material escolar e brinquedos para crianças de áreas como o Aterro do Itariri (lixão).

O evento acontecerá no dia 24 de setembro, a partir das 17h, no Centro de Convenções com show musical da Serva Edite de Maria, fundadora da fraternidade. Informações sobre a compra antecipada de ingressos com Irmã Andressa no fone (zap) *73 9 9853-7841*.

Para quem quiser visitar a instituição e fazer doações o endereço é Travessa Nossa Senhora Aparecida, 325 Novo Ilhéus / Iguape.