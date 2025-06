Chapa Mais PT realiza plenária com a juventude e recebe apoio para a renovação do partido

A juventude do Partido dos Trabalhadores (PT) ocupou a Casa do Olodum, na noite desta terça-feira (10), para um momento de diálogo com Tássio Brito, candidato à presidência do PT Bahia. A plenária foi organizada pela Chapa Mais PT, que traz a proposta de renovação e fortalecimento do partido para combater o crescimento da extrema direita no Brasil.

“Diversas lutas que foram feitas no Brasil, tinham cara, voz e grito da juventude. O papel da juventude do PT é dirigir os jovens progressistas e trabalhadores e o papel do PT é dar as condições para que esses jovens possam dirigir a juventude trabalhadora.”, defendeu Tassio Brito, ao destacar esse diálogo como um dos momentos mais importantes de sua campanha.

A Plenária permitiu aos jovens questionar, propor e conhecer as propostas de Tassio para fortalecer o partido e engajar a militância nas ações que impactam suas comunidades. Entre as questões levantadas durante a roda de conversa, estão o papel da juventude do PT nas lutas sociais e a atuação do presidente do partido juntos a esses jovens.

Kauan Barros afirmou que “o caminho do PT é o caminho da renovação”. Kemely Santos complementou no sentido de que “É muito importante a presença e a participação da juventude nas escolhas e nas decisões que vamos tomar daqui pra frente. É muito importante que a juventude seja ouvida e que fale”.

Também estiveram presentes na Plenária da Juventude, Adelaide Purificação, dirigente Estadual da Juventude do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Bahia; Thiago, da direção Nacional da Juventude da Democracia Socialista; Darley, da juventude do PT de Camaçari; Ana Carolina, candidata à presidência do PT Salvador; Kauã de Alemão, candidato à presidência do PT de Cruz das Almas; João Ensina, embaixador dos Autistas na Bahia; vereadora de Salvador, Marta Rodrigues; Nivaldo Millet, coordenador Geral de. Políticas para Juventude do Governo da Bahia; Larissa Menezes, do Quilombo Socialista e coordenadora de Políticas Para Juventude da Secretaria da Educação do Estado; entre outros.

Fotos: Rafael Santos

Assessoria de imprensa: Flávia Maciel