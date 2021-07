CHEGADA DO INVERNO!

Antonio Nunes de Souza*

Todas as estações tem suas características geralmente agradáveis, ou talvez, com exigências de determinados procedimentos e comportamentos!

Na primavera desfrutamos da beleza e do colorido das flores, enfeitando nossas vidas e, algumas bem perfumadas, alegram nossos sensíveis olfatos. Dizem ser essa a estação mais bonita e encantadora, mas, para mim, todas tem seus encantos!

Já o outono, este muda completamente as paisagens, deixando as árvores desnudadas com as quedas das folhagens, dando um toque de florestas mágicas e místicas!

O verão com seu calor ensolarado, nos oferece as lindas e maravilhosas praias, deixa as férias mais deslumbrantes e aquece as pessoas e os ambientes nos festejos e nas comemorações. Essa estação, provavelmente, ou com certeza, é a mais esperada de todas, pois, proporciona grandes momentos de lazer e alegrias. Seu vestuário é o mais descontraído, provocando o uso de decotes atraentes e micro bermudas sedutoras!

Ah! E o nosso inverno? Com seu friozinho mágico e gostoso nos faz ficar aconchegados em nossos cobertores de lã, pijaminhas de flanela, meias, etc., mas, o que ele nos proporciona de melhor é que faz com que as pessoas se vistam melhor, mais adequadamente, embelezando no trabalho, nas festas e nas avenidas!

Infelizmente para os urbanos, e felizmente para os agricultores, ele nos presenteia com suas chuvas, geralmente abundantes, ou mesmo, fraquinhas, mas, continuadas. Essa parte mais acentuada temos que aplaudir, pois enche os rios, lagos, revigora as nascentes e equilibra as barragens fornecedoras de energia!

Pelos abusos dos homens, temos a preocupação acentuada em função das ganâncias financeiras, pois, absurdamente, cada dia ampliam mais os desmatamentos em todo mundo, principalmente em nossa floresta amazônica, fazendo com que as estações passem a ser diferenciadas em suas velhas e maravilhosas características, provocando enchentes em grandes regiões e, tristemente, secas grotescas em outras!

Todos nós estamos vendo com tristeza e desgosto, uma administração deficiente, ou até com denúncias de corrupção, abrindo mão para grandes milionários desmatarem milhares de hectares mensalmente, da nossa tão importante floresta Amazônia que, seguramente, equilibra as condições climáticas!

Era tão bom quando para brincar na neve tínhamos que ir para outros países, como também as desastrosas chuvas de granizo!

Graças aos ditos sinais de progresso e desleixo, o “buraco negro” está cada vez mais preto. Uma prova que não existe sensatez humana!

*Escritor-Membro da Academia Grapiúna de [email protected]ot.com