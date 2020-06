Chegam barracas padronizadas para feiras de Itabuna

Serão instaladas esta semana as 130 barracas padronizadas que foram doadas pelo governo estadual para serem utilizadas nas feiras livres de Itabuna. Neste primeiro momento, serão contemplados os bairros São Caetano (44 unidades), Centro Comercial (30) e Califórnia (56), por se tratarem das maiores feiras da cidade.

De acordo com informações da Secretaria de Sustentabilidade Econômica e Meio Ambiente, as barracas estão recebendo algumas adaptações e logo em seguida serão instaladas. A expectativa é de que a partir de quarta-feira (03) os trabalhos sejam iniciados no São Caetano, onde já foi feita a marcação do chão e o distanciamento adequado para montagem das barracas.

Na sequência, a equipe irá para o Centro Comercial, onde nesta segunda-feira começou a ser feita a pavimentação. Já no sábado será a vez de a feira do bairro Califórnia receber as barracas.

Vale ressaltar que esta ação conjunta entre a Prefeitura e o Governo do Estado da Bahia tem o objetivo de garantir o pleno funcionamento das feiras livres da cidade, oferecendo segurança aos feirantes e clientes.