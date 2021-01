Chegam primeiros ônibus da Atlântico que vão operar transporte público

Os primeiros ônibus da frota do Grupo Atlântico Transportes que, a partir dos próximos dias, vai operar o sistema de transporte coletivo de Itabuna começaram a chegar, na noite de terça-feira (26). A base da empresa está instalada, provisoriamente, no antigo galpão da Kildare, no São Caetano.

Os veículos do grupo empresarial de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, foram vistoriados nesta quinta-feira, dia 28, pelo secretário municipal de Transporte e Trânsito, Thales Rodrigues Silva. Passarão por limpeza completa e desinfecção até que se completem os mais de 40 ônibus previstos no contrato emergencial assinado há uma semana pelo prefeito Augusto Castro.

A Empresa Atlântico Transportes vai ser responsável pelo transporte coletivo10 meses depois da interrupção do serviço, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Itabuna foi a única cidade baiana a suspender o serviço integralmente, o que gerou problemas aos usuários e rodoviários, e teve reflexos negativos na atividade econômica, vez que o comércio e o setor de serviços também pararam.

Frota inicial

Pelo contrato os veículos são novos, modernos e confortáveis. Todos do ano 2019/2020, uma promessa do prefeito Augusto Castro ao assinar o contrato emergencial com a empresa. O secretário Thales Silva reforça que todos contarão com um sistema online em que o passageiro vai poder acompanhar o trajeto e duração da viagem, por meio do aplicativo Sitis (Sistema Integrado de Transporte de Itabuna).

De acordo com informações do gerente operacional do Grupo Atlântico, Adenilson Batista, neste primeiro momento serão 44 veículos rodando na cidade para atender à população. Ele adiantou que neste primeiro momento chegaram cinco ônibus, com expectativa de uma nova remessa até domingo.

A expectativa é de que nos próximos dias o itabunense comece a utilizar o transporte público na cidade, com a novidade do sistema integrado, o que significa que Itabuna terá pela primeira vez uma estação de transbordo. A tarifa continua a mesma de R$ 3,70.