Chocolat Festival arrecada alimentos para famílias carentes de Ilhéus

O Chocolat Festival Ilheus, maior evento do gênero na América Latina, que tem o apoio do Governo do Estado, abre espaço para a solidariedade em 2024, quando chega a sua 15ª. edição na cidade sulbaiana.

Para ter acesso ao Centro de Convenções de Ilheus, que conta com cerca de 200 expositores, rodadas de negócios, cursos de capacitação, mais de 100 marcas regionais e shows com artistas regionais, os visitantes devem contribuir com um quilo de alimentos não perecíveis.

Todos os alimentos arrecadados durante o festival serão destinados ao Rotary Clube e Lions Clube de Ilhéus e posteriormente entregues a entidades que atendem famílias carentes do município.

A expectativa dos organizadores é que cerca de 100 mil pessoas visitem o Chocolat Festival entre os dias 18 e 21 de julho.

Marco Lessa, coordenador do evento, afirma que “ além de mostrar as tendências do mercado de cacau e chocolate, lançar novas marcas, impulsionar negócios e incentivar o empreendedorismo, o festival se engaja nesta grande mobilização de combate à fome, contribuindo com a segurança alimentar de centenas de famílias”.