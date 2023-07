Chocolat Festival Bahia atrai 70 mil visitantes e gera R$ 20 milhões em negócios

O Chocolat Festival Bahia, realizado de 20 a 23 de junho no Centro de Convenções de Ilhéus, que teve o apoio do Governo do Estado, mostrou todo o potencial da lavoura cacaueira no Sul da Bahia e a consolidação do processo de produção de chocolates de origem, que estão conquistando mercados no Brasil e no Exterior.

O evento, o maior do gênero na América Latina, que chegou à sua 30ª. edição, a 14ª em Ilhéus, reuniu cerca de 300 expositores e 120 marcas sulbaianas de chocolate. De acordo com os organizadores, o Festival atraiu cerca de 70 mil pessoas e gerou mais de 30 milhões de reais, já que além das vendas nos estandes, movimentou setores como hotelaria, bares/restaurantes, comércio e serviços. “O Chocolat Festival vai além dos quatro dias de realização, já que proporciona a oportunidade de negócios que beneficiam cadeia produtiva do cacau e do chocolate e do turismo”, afirma Marco Lessa, coordenador do evento, que anunciou a implantação da Casa Brasiliana, na cidade do Porto (Portugal), que servirá de porta de entrada para produtos brasileiros na Europa.

AGRICULTURA FAMILIAR

Entre as ações apoiadas pelo Governo da Bahia, marcaram presença no festival as marcas de chocolates Natucoa, da Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia (Coopesba), de Ilhéus, e Bahia Cacau, da Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (Coopfesba), de Ibicaraí e os produtos de micro e pequenos empreendedores atendidos pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol), além dos estudantes da fábrica-escola do CEEP do Chocolate Nelson Schaun, em Ilhéus. Também foi montado um estande para a divulgação da Estrada do Chocolate, entre Ilhéus e Itacaré, um roteiro turístico que reúne fazendas tradicionais de cacau, fábricas de chocolate e uma natureza exuberante, com áreas de Mata Atlântica preservada.

“O festival é uma grande vitrine para comercialização dos nossos produtos e para novos negócios e o apoio do Governo do Estado, através do programa Bahia Produtiva é fundamental para que a primeira fábrica de chocolates da agricultura familiar do Brasil venha conquistando mercados em vários estados e até no Exterior”, afirmou Osaná Crisóstomo, presidente da Coopfesba.

Presente na abertura do Chocolat Festival, o governador Jerônimo Rodrigues destacou que “estamos ampliando os investimentos num setor que gera emprego e renda e valorizando um produto que no passado era só amêndoa do cacau. Agora, temos toda uma cadeia produtiva envolvida, desde a plantação até a comercialização dos produtos”. A agricultura familiar é responsável por cerca de 80% da produção de cacau nas regiões Sul e Baixo Sul da Bahia.

O Chocolat Festival teve ainda eventos como o 6º. Fórum Anual do Cacau, Rodada de Negócios, Cozinha Show, Cozinha Kids, Ateliê do Chocolate, Chocolat Literário, Túnel Sensorial com cacau cabruca, exposição História do Chocolate e o Espaço Grapiúna com shows de artistas regionais.