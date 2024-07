Chocolat Festival em Ilhéus oferece visita a fábricas de cacau e chocolate, praias paradisíacas e ´magia´ de Jorge Amado

Texto e fotos: Daniel Thame

O Festival Internacional do Cacau e Chocolate de Ilhéus-Chocolat Festival, que acontece de quinta a domingo (18 a 21 de julho), com o apoio do Governo da Bahia, reunindo mais de 200 expositores e cerca 100 marcas de chocolate de origem, é um evento que vai além das atividades no Centro de Convenções.

⁠As milhares de pessoas que devem visitar a cidade durante o festival, irão vivenciar um evento único no mundo, onde além de conhecer as tendências do mercado do cacau e chocolates e experimentar produtos com a magia do Sul da Magia, poderão conhecer fazendas encravadas em plena Mata Atlântica, fábricas processadoras de chocolate, uma grande indústria, um porto de exportação e o Quarteirão Jorge Amado, um espaço mítico presente nos romances do escritor, em que se incluem o Bataclan, a Catedral de São Sebastião, o Bar Vesúvio, a Casa-Memorial onde Jorge escreveu seu primeiro romance, “O País do Carnaval”. Um atrativo a mais é a belíssima Ponte Jorge Amado, cenário da novela ´Renascer`, que se tornou um dos cartões postais da cidade.



TURISMO

A Estrada do Chocolate, primeira estrada temática da Bahia, oferece opções de turismo rural na Fazenda Almada, Fazenda Capela Velha, Fazenda Riachuelo, Fazenda Provisão, Fazenda Ilha Bela, Fazenda Conduru-Dengo Origem Experience e Fazenda Independência. Na Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna), as opções são a Fazenda Yrerê e Colina Benevides Experiência.

PRAIAS

Ilhéus possui cerca de 100 quilômetros de litoral, uma das maiores extensões de praia da Bahia. No Sul, estão as mais badaladas como Milionários, onde estão localizadas as principais barracas de praia, Olivença, Águas de Olivença/Canabrava e Lençóis, já divisa com Una.

No litoral norte, praias mais rústicas e de areias finas como São Miguel, Ponta do Ramo, Marisol/Jóia do Atlântico e Barramares. Imperdível é contemplar o

mar e a natureza do Mirante de Serra Grande, já em Uruçuca, na divisa com Ilhéus.

LAGOA ENCANTADA

A Lagoa Encantada é um grande espelho d’água de 15 quilômetros quadrados, onde se encontram além de ilhas flutuantes, que se locomovem de acordo com o vento, cachoeiras e quatro grutas encravadas numa área de Floresta Atlântica inteiramente preservada e faz parte da Área de Proteção Ambiental-APA da APA Lagoa Encantada.

CHOCOLAT FESTIVAL

A 38ª edição do Chocolat Festival Bahia, é uma realização da MVU Empreendimentos. O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, conta com as parcerias do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Turismo (SETUR), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Bahiater, assim como do Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP) e o Funcacau, Prefeitura de Ilhéus, Bahiagás, CIN, Fieb, Sebrae, ApexBrasil, Unicafes BA, Ceplac, Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (Amurc), Associação do Turismo de Ilhéus (Atil), Costa do Cacau Convention Bureau, IF Baiano – Campus Uruçuca, Biofábrica da Bahia e Associação dos Produtores de Cacau (APC).