Chocolat Festival tem programação diversa até domingo

Com entrada gratuita e uma programação variada, a 12ª edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau, edição Bahia segue até domingo (19). Iniciado quinta-feira (16), no estacionamento do Centro de Convenções de Ilhéus, o evento – considerado o maior do setor no Brasil – tem uma grade diversa. Acompanhe!

O festival traz grandes nomes da culinária nacional e local, exposição cultural, fórum, feiras, atividades para as crianças, experiências sensoriais, espaços de alimentação voltados para toda a família e atrações musicais, além da grande novidade de Natal que acontecerá no espaço Ateliê do Chocolate, onde o chef paulista Abner Ivan, monta, ao vivo, uma gigante árvore de Natal, com mais de dois metros de altura e 350 kg do mais puro chocolate.

Neste terceiro dia de encontro (sábado), o público poderá conferir os chefs Lucas Corazza, Tereza Paim e Zilma Helena com receitas inéditas. Também acontecerá o Chocoday, com painéis e palestrantes nacionais e internacionais, discutindo as técnicas do mundo do chocolate. Na área cultural, as bandas Cijay, Família Caribe e Abaga animam o público.

No último dia do evento (domingo), será a vez dos chefs Abner Ivan, Laurent Rezette e Manoel Franklin levarem suas receitas e magias do chocolate para a Cozinha Show. Apresentações da Companhia Circo da Lua e Grupo Maktub encerram as atrações culturais do Chocolat Festival edição Bahia 2021.

Para além de toda a programação, o Chocolat Festival conta também com uma estrutura fixa montada na entrada e saída do local chamada Túnel Cabruca, que proporciona uma experiência sensorial do cultivo do cacau sob a Mata Atlântica.

Também ocorrem durante todo o evento duas exposições culturais. Uma delas é a que mostra a história do chocolate, contando como tudo aconteceu e a outra é a Exposição do Cacau, que apresentará os tipos de cacau mais produzidos na Bahia reproduzidos em resina, para que o público consiga perceber as diferenças entre as variedades do fruto. Outra atração fixa é a Cozinha Kids, um espaço voltado para recreação que oferece minicursos de confeitaria para os pequenos de 05 a 10 anos.

Percurso de ascensão

Realizado desde 2009, o Chocolat Festival é considerado o maior evento de chocolate de origem do Brasil e reúne toda a cadeia produtiva da planta, passando pelo fruto ao produto final. Durante a programação, entre cursos, palestras e workshops, são colocados em destaque os derivados do cacau, as manifestações culturais, artísticas, econômicas e sociais que compõem o cultivo, o beneficiamento e a comercialização do produto agrícola.

Produtores, chocolateiros, jovens empreendedores, chefs especializados, pesquisadores e técnicos podem acompanhar o que os 120 expositores têm a apresentar sobre as inovações e a tradicional cultura fascinante do cacau e do chocolate.

O Chocolat Bahia 2021 é realizado pela MVU Promoções e Eventos e conta com o apoio financeiro do Governo da Bahia através do Fundo de Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura e da Secretaria Estadual da Fazenda.

O Festival irá acontecer em formato híbrido, de forma presencial e online. As pessoas poderão acompanhar a transmissão através do endereço digital.chocolatfestival.com. O evento seguirá todos os protocolos de prevenção à COVID 19, as orientações do Governo do Estado e OMS. Para acessar o local, será preciso comprovar pelo menos duas doses da vacina. O uso de máscaras será obrigatório e o evento oferecerá álcool gel e se compromete a manter o número de pessoas simultaneamente no evento sempre abaixo do limite permitido.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do evento @chocolat_festival e no site bahia.chocolatfestival.com.