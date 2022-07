Chocolat Festival volta a Ilhéus após edição de sucesso no Pará

Após estrear em Altamira (PA), o Chocolat Festival retorna ao Centro de Convenções de Ilhéus, com o 13º Festival Internacional de Chocolate e Cacau, reunindo grandes nomes do ramo desta quinta (21) até domingo (24). O evento gratuito é aberto ao público.

O Chocolat Festival, maior evento de cacau e chocolate da América Latina, conta com 120 expositores e cerca de 250 marcas.

A programação do evento tem início na tarde de quinta-feira (21), com a Roda de Negócios, realizada pelo Sebrae, e em seguida vem a abertura oficial do festival. A Cozinha Show começa com a Chef Tereza Paim e, em seguida, Laurent Rezette. Na mesma noite, a partir das 19h, estreia a Cozinha Kids, com Tia Pri.

Na sequência, tem início o Ateliê do Chocolate com a Chef Tati Benazzi e o Chef Glauco Scisci. Encerrando a noite, a Premiação Mulheres Empreendedoras no Auditório Sustentabilidade.

Sexta-feira

A programação da sexta-feira (22) tem início às 10h com o Cozinha Show apresentando o Curso Introdução ao Chocolate Bean to Bar sob o comando da chef Ana Ruzzarin da Castelli Escola de Chocolataria. Na sequência, às 13h, no Auditório Sustentabilidade, acontece a Final do Desafio Tecnológico Startups, da Federação da Agricultura da Bahia.

A abertura da Feira do Chocolate acontece às 14h com a Rodada de Negócios – Conexão Bahia Mundo, promovida pelo FIEB, CIN e SEBRAE e, simultaneamente, às 14h, tem o Ateliê do Chocolate, sob o comando sos chefs Tati Benazzi e Glauco Scisci.

Ainda na sexta (22), a Cozinha Show retorna com a Chef Nilza, às 15h, e, na sequência, com Chef Dani Façanha (17h) e Chef Manoel Franklin (19h). Já o Auditório Sustentabilidade vai apresentar temáticas importantes do ramo no Fórum do Cacau. A partir das 15h30, Mauricio Manfré apresenta a palestra ‘Luz, câmera, exportação’. O fórum contará ainda com a presença de Clay Gordon, a partir das 18h40, com a palestra ‘Cacau: a qualidade que o mundo deseja’. Encerrando a noite, a partir das 20h20, tem Albertus Eskes conversando sobre ‘Novos Paradigmas para Cacau Fino’.

Sábado

No penúltimo dia do evento, sábado (23), o Festival começa com o segundo dia do Curso Introdução ao Chocolate Bean to Bar no Cozinha Show, das 10h às 13h; seguido pela Rodada de Negócios, às 14h, com o Conexão Bahia Mundo promovida pelo FIEB, CIN e SEBRAE. Também às 14h, tem o Ateliê do Chocolate com os chefs Tati Benazzi e Glauco Scisci. A partir das 14h45, Tia Pri volta a comandar a Cozinha Kids.

Logo após, ainda no sábado (23), às 15h, a Cozinha Show recebe os chefs Sarah Duarte (15h), Lu Neves (17h) e às 19h, a chef Merice Nascimento.

No Auditório Sustentável, acontece o Chocoday, que reúne debates sobre o ramo do chocolate a partir das 15h, abrindo com o tema ‘O valor Global do Produto local’, com Rogério Ruschel. Logo depois, às 16h40, Helen Vasquez (Chocolatier – Espanha) fala sobre ‘Que Chocolate a Europa quer comprar?’ e o consultor e jornalista Clay Gordon aborda ‘O Mundo Bean to Bar nos EUA’, a partir das 17h30.

O encerramento da noite se dá, às 19h20, com as chefs Lu Neves, Ana Ruzzarin, Tati Benazzi no bate-papo ‘Chocolate, Cacau & Confeitaria’.

Domingo

A abertura do último dia do evento, domingo (24), a partir das 14h, traz o Ateliê do Chocolate com os chefs Tati Benazzi e Glauco Scisci. Às 15h, o chef Junior França abre a Cozinha Show, seguido pelas chefs Ana Ruzzarin (17h) e Heliana Lima (19h). A Cozinha Kids, com a Tia Pri, segue das 14h45 às 19h45.

Sobre o Festival do Chocolat

Realizado desde 2009, o Chocolat Festival é considerado o maior evento de chocolate de origem da América Latina e reúne toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final. Já são mais de 20 edições realizadas entre Bahia, Pará e São Paulo, levando diversas marcas de chocolate de origem, bean to bar, premium e gourmet.

Durante os quatro dias de cada evento, produtores, chocolateiros, jovens empreendedores, chefs especializados, pesquisadores e técnicos podem acompanhar o que as dezenas de expositores têm a apresentar sobre as inovações e a tradicional cultura fascinante do cacau e do chocolate. Além da feira de venda de chocolates e outros derivados do cacau, o festival promove cursos, palestras e workshops.

Mais informações: www.chocolatfestival.com