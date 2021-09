Chocolate da economia solidária da Bahia é eleito terceiro melhor do país

A marca Chocolates da Ju ficou em terceiro lugar no Prêmio CNA Brasil Artesanal 2021 – Chocolate. O concurso elege os melhores chocolates artesanais do país e divulgou o resultado em evento virtual realizado nesta terça-feira (14). Liderado pelos produtores Lucas Arleo e Julianna Torres, de Uruçuca (BA), o empreendimento é atendido pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul – equipamento fomentado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre).

Com cerca de um ano de fundado, o grupo surgiu com a iniciativa da “Ju”, pequena empreendedora e filha do casal de produtores, em fazer receitas caseiras de chocolate. O atendimento do Cesol iniciou no começo deste ano de 2021 e a assistência socioprodutiva já rende resultados positivos. Para a sócia empreendedora, Julianna Torres, o trabalho do Cesol abre portas para empreendedores econômicos solidários.

“Colocar um produto no mercado envolve várias etapas e o Cesol nos proporciona esta inserção, além de ajudar e se colocar à disposição com orientações no que é necessário para aprimorar o produto, desde a embalagem ao posicionamento de mercado, qualificação do produto, o que é muito importante para nós.”, avalia Torres.

Julianna afirma ter ficado surpresa com a premiação e vê a classificação como um reconhecimento. “Enviamos os chocolates para este concurso como treinamento mesmo para ir adquirindo experiência nestas seleções. Para nós é uma vitória e estamos muito felizes e gratos por toda a caminhada que vimos trilhando, o que indica que estamos no caminho certo.”, acrescenta.

O coordenador no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, comemora a premiação e avalia como o resultado de um trabalho dedicado aos grupos socioprodutivos da região. “É muito gratificante para nós, do Centro Público de Economia Solidária, ver um empreendimento que começou junto conosco e que seguimos contribuindo para o aprimoramento dos produtos, ser destaque numa premiação como esta, de abrangência nacional. É um sinal que temos desenvolvido um trabalho de assistência socioprodutiva de excelência gerando bons brutos ao público beneficiado.”, destaca.

Priscyla França Chocolates (SP) e Kalapa Chocolate (BH) ficaram em primeiro e segundo lugar, recebendo a premiação de R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente. O quarto colocado foi a marca Cacau do Céu Chocolates Finos (BA), seguido por C’alma – Chocolate do grão à barra (GO), em quinto lugar; Chocolate Majucau (SP), em sexto colocado e, por último, Cacauway (PA).

*O concurso*

A premiação é uma iniciativa do Sistema CNA/Senar em parceria com o Centro de Inovação do Cacau (CIC), Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e o apoio do Programa Compre do Pequeno do Sebrae. As amostras de chocolates passaram por etapas eliminatórias e classificatórias envolvendo análise técnica, degustação às cegas e julgamento da história dos produtos.

*O Cesol*

O Cesol é um equipamento que promove a sustentabilidade dos empreendimentos econômicos solidários, através da oferta da assistência técnica socioprodutiva, valorizando o conhecimento e as potencialidades locais para que os grupos, associações e cooperativas tenham a capacidade de organização, numa perspectiva de autogestão pautada nos princípios da economia solidária e cooperativismo.

Ascom Cesol Litoral Sul