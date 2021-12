Chocolates e artesanatos mostram potencial da Economia Solidária em festival

Leilane Benevides é empreendedora na Chocolates Benevides. Seu negócio conta com a assistência socioprodutiva do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul que, entre outros atributos, contribui para ampliação de mercado e escoamento da produção. Um exemplo disso é a participação junto a outros empreendimentos no stand da Economia Solidária durante o 12º Festival Internacional do Chocolate, realizado em Ilhéus até domingo (19).

“O Cesol permite que nossos produtos cheguem onde, sozinhos, não conseguiríamos chegar. Hoje conseguimos acessar mercados, estar em eventos, locais e municípios que se tentássemos de forma individual, não conseguiríamos; mas coletivamente com o Cesol temos acesso. Estamos no momento da virada para a região sul da Bahia. O fortalecimento do setor está acontecendo e a região está deixando de ser conhecida como território do cacau para cacau e chocolate e estamos muito felizes em fazer parte desse processo”, destaca Benevides.

Para o coordenador geral no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, o trabalho em rede com o apoio do Cesol é fundamental para o sustento dos empreendimentos. “São negócios familiares, associações e cooperativas que sozinhas não têm o mesmo poder de acesso a mercados e oportunidades, mas junto conosco conseguem avançar nos seus negócios com progresso coletivo e galgando destaques nacionalmente. Aqui, por exemplo, temos duas marcas premiadas como segundo e terceiro melhor chocolate do país”, avalia.

Iniciado na última quinta-feira, 16, o Festival segue com programação até domingo (19) reunindo toda a cadeia produtiva do cacau, chocolate e derivados com valorização da cultura local. Durante o evento, no espaço de comercialização do Cesol Litoral Sul, a cada R$ 50 em compras, as crianças ganham uma pintura facial ou escultura de balão.

Artesanato marca presença

Mas, além de chocolate e cacau, o território Litoral Sul também é destaque pela produção de artesanatos. Nadja Alves faz parte da Associação Itabunense de Artesãos (AIART) e, junto ao grupo, também comercializa suas peças no stand do Cesol Litoral Sul exibindo a diversidade de itens feitos por artesãos locais.

“É uma honra estar no Festival do Chocolate deixando minha marca e a presença do artesanato do sul da Bahia neste evento. Por meio da economia solidária temos o fortalecimento dos nossos empreendimentos, mais visibilidade dos nossos negócios e, consequentemente, mais geração de renda”, conclui a artesã.

Cesol Litoral Sul

O Cesol Litoral Sul é um dos 15 equipamentos do governo do estado e integra a política pública de economia solidária da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Os Centros Públicos oferecem formações, assistência socioprodutiva e orientação a empreendimentos econômicos solidários na Bahia. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)