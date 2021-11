Chocolatier inaugura novo conceito em doceria e cafeteria em Itabuna

Por Viviane Cabral

Desfrutar de um bom café, acompanhado de um bolo, torta ou doce da mais alta qualidade, em um ambiente aconchegante, familiar e com preço justo. Essa é a proposta da doceria e cafeteria Chocolatier, que inaugura quarta-feira, 24, em Itabuna, um novo conceito de experiência gastronômica, aliada ao bom atendimento, em um espaço com uma arquitetura moderna e contemporânea, inspirado nos cafés europeus.

A experiência bem-sucedida dos jovens empresários Lucas Pitta, Vinicius Landin, Rafael Landin com os empreendimentos Ise Japonês e Angus no Shopping Jequitibá, em Itabuna, despertou o interesse em expandir os negócios na cidade, com a criação da Chocolatier. Os produtos ganham a expertise da Chef de Cozinha Luciane Silva, que também é sócia do empreendimento e responsável pela elaboração do cardápio.

As tortas atendem aos paladares mais exigentes, com a utilização do chocolate belga, das frutas vermelhas, das nozes, até os doces tradicionais, com destaque para os famosos brigadeiros, beijinhos e charge (chocolate com amendoim). São servidos os cafés expresso, cappuccino, moca, com chocolate belga e latte. Já os salgados, os tradicionais – coxinha, empada e quiche, além do pão delícia recheado com parmesão, queijo reino e gorgonzola.

“A ideia é gerar uma experiência diferente e positiva ao nosso cliente. Pensando nisso, desenvolvemos nosso negócio focando em uma arquitetura moderna e convidativa, um bom atendimento, ambiente organizado, insumos de primeira qualidade e produtos exclusivos para que a visita dele seja inesquecível”, destacou Lucas ao explicar o propósito do empreendimento, que tem como visão: “Ser uma doceria de referência na Bahia, buscando através de momentos doces da vida, a satisfação dos nossos clientes”.

Valores como transparência, amor, criatividade, hospitalidade, felicidade e qualidade acompanham a marca da Chocolatier e refletem no bem-estar do cliente e nas experiências a serem vivenciadas no espaço. “Vou propor a melhor experiência de vida para as pessoas que vêm para Chocolatier porque tudo é feito com muito amor e carinho”, relatou Luciane, especialista há mais de 20 anos no segmento de doces e salgados, e agora, empreendedora pela primeira vez.

No centro de Itabuna

O espaço fica localizado no centro da cidade, vizinho à tradicional sorveteria Danúbio Azul. O projeto leva a assinatura da arquiteta Fernanda Araújo, com o propósito de oferecer aos clientes uma verdadeira experiência sensorial dentro de um ambiente aconchegante.

Para isso, foram aplicados conceitos artísticos dos períodos moderno e contemporâneo, inspirado nos famosos cafés europeus, com destaque para a estrutura utilizando detalhes na iluminação, na pintura e nas acomodações.