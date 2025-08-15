Choque elétrico resulta em incêndio e morte


Acidente foi causado por um fio de alta tensão no estacionamento de uma oficina

Na manhã desta sexta-feira, 15, um trágico incidente em Gandu resultou na morte instantânea de Murilo de Jesus Souza, de 38 anos. Ele havia levado um caminhão-caçamba para reparos quando ocorreu o acidente, no estacionamento da oficina.

Durante o levantamento da caçamba, o veículo entrou em contato com um fio de alta tensão. Ao tentar abrir a porta, Murilo recebeu uma descarga elétrica fatal. Testemunhas confirmaram que ele não sobreviveu ao choque e morreu ali mesmo.

Além de tirar a vida de Murilo, a descarga elétrica provocou um incêndio que se iniciou no caminhão-caçamba e rapidamente se espalhou para outros dois veículos estacionados nas proximidades.

Murilo trabalhava em uma loja de materiais de construção em Gandu e deixa para trás sua esposa e um filho.




