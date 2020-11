Chuva acende alerta no sul da Bahia; famílias sem abrigo

Os dias chuvosos mantêm a Defesa Civil sob alerta em cidades do sul da Bahia, porque é iminente o risco de desabamentos e possíveis desalojamentos. Em Ilhéus, por exemplo, são 48 áreas de risco, lonas e sacos de areia já foram espalhados no Alto do Nerival, para contenções emergenciais. No bairro Nova Esperança, a queda de uma bananeira invadiu o quintal de uma casa, mas a moradora foi retirada do local sem ser ferida.

Já em Itabuna, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, caíram 50 milímetros nas primeiras 12 horas. A água invadiu lojas nas principais avenidas, casas e ruas ficaram alagadas em vários bairros.

Episódios semelhantes foram registrados em outros municípios, a exemplo de Itacaré, onde caíram 176 milímetros. Em Dário Meira, próximo a Ipiaú, o rio Gongogi transbordou, ruas ficaram alagadas e famílias precisaram ser levadas para um abrigo.

A previsão é que venha mais chuva nos próximos dias, o que faz permanecer o estado de alerta entre órgãos como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.