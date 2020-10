Chuva mantém Defesa Civil de Itabuna em alerta máximo

A Defesa Civil de Itabuna está em alerta por conta das chuvas que têm caído na cidade desde a manhã desta sexta-feira (23). Nas últimas quatro horas, foram registrados 24mm e a previsão é que mais 12mm atinjam a cidade até o fim do dia. Segundo o órgão, o estado de alerta segue até a próxima segunda-feira (26), quando são esperados 40mm.

Com o alto volume de chuva, muitas localidades podem ficar com áreas propícias para deslizamentos de terra em decorrência do solo encharcado. Até o início da tarde desta sexta-feira (23), porém, nenhum caso foi registrado.

Contando com o suporte de todas as secretarias municipais, a orientação é que a população mantenha o estado de alerta para possíveis alagamentos e deslizamentos de terras em áreas vulneráveis.

Em caso de acidentes ou identificação de risco para famílias e imóveis, importante entrar em contato pelo número (73) 98124-5647 ou 98833-3499. Equipes devem estar à disposição 24 horas.