Chuva provoca interrupção no fornecimento de energia em Rio do Braço e Mutuns

As chuvas que ocorrem desde a madrugada deste domingo, dia 28, em Itabuna e região sul do Estado, comprometeram o fornecimento de energia elétrica por parte da Coelba nas estações de captação de água de Rio do Braço e na intermediária de Mutuns. O problema pode provocar desabastecimento de água em alguns pontos da cidade.

“Por volta das 11h30min, o fornecimento de energia pela concessionária foi interrompido. Por isso, imediatamente entramos em contato com a Coelba em busca de uma solução”, informou o gerente écnico da Emasa João Bitencourt,

O sistema de captação de Rio do Braço e a intermediária de Mutuns são responsáveis por 80 por cento do abastecimento de água de Itabuna. “A Emasa, em conjunto com a Coelba, estão trabalhando para solucionar o problema do fornecimento de energia elétrica com a maior brevidade, para não comprometer o fornecimento de água em Itabuna”, ressalta o diretor técnico da empresa municipal Bruno Mendonça.