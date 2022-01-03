Chuvas deixam 25 mortos e 517 feridos na Bahia, aponta Defesa Civil


Soma de desabrigados e desalojados ultrapassa 90 mil pessoas

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Itabuna figura em cenário nacional entre os municípios mais atingidos

Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em diversas regiões do estado. São 32.737 desabrigados, 57.531 desalojados, 25 mortos e 517 feridos. O número total de atingidos chega a 661.508 pessoas.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 165 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 153 estão com decreto de situação de emergência.

As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2) e Ubaitaba (1).

 

Municípios com decreto de situação de emergência:

 

  1. ALCOBAÇA
  2. AMARGOSA
  3. AMÉLIA RODRIGUES
  4. ANAGÉ
  5. ANDARAÍ
  6. ANGICAL
  7. APUAREMA
  8. ARATACA
  9. AURELINO LEAL
  10. BAIXA GRANDE
  11. BARRA DO CHOÇA
  12. BARRA DO MENDES
  13. BARRA DO ROCHA
  14. BELMONTE
  15. BELO CAMPO
  16. BOA NOVA
  17. BOA VISTA DO TUPIM
  18. BREJÕES
  19. BREJOLÂNDIA
  20. BUERAREMA
  21. CAATIBA
  22. CACHOEIRA
  23. CAETANOS
  24. CAMACÃ
  25. CAMAMU
  26. CANAVIEIRAS
  27. CÂNDIDO SALES
  28. CARAVELAS
  29. CARINHANHA
  30. CATURAMA
  31. COARACI
  32. COCOS
  33. CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
  34. CONDEÚBA
  35. CORDEIROS
  36. COTEGIPE
  37. CRAVOLÂNDIA
  38. CRISTÓPOLIS
  39. DÁRIO MEIRA
  40. DOM BÁSILIO
  41. ENCRUZILHADA
  42. ENTRE RIOS
  43. EUNÁPOLIS
  44. FEIRA DE SANTANA
  45. FIRMINO ALVES
  46. FLORESTA AZUL
  47. GANDÚ
  48. GONGOGI
  49. GUARATINGA
  50. IAÇU
  51. IBICARAI
  52. IBICOARA
  53. IBICUÍ
  54. IBIPEBA
  55. IBIRAPITANGA
  56. IBIRAPUÃ
  57. IBIRATAIA
  58. IBITIARA
  59. IGRAPIUNA
  60. IGUAÍ
  61. ILHÉUS
  62. IPIAÚ
  63. IRAJUBA
  64. IRAMAIA
  65. ITABELA
  66. ITABERABA
  67. ITABUNA
  68. ITACARÉ
  69. ITAETÉ
  70. ITAGI
  71. ITAGIMIRIM
  72. ITAJU DO COLÔNIA
  73. ITAJUÍPE
  74. ITAMARAJU
  75. ITAMBÉ
  76. ITANHÉM
  77. ITAPÉ
  78. ITAPEBI
  79. ITAPETINGA
  80. ITAPITANGA
  81. ITAQUARA
  82. ITARANTIM
  83. ITORORÓ
  84. ITUBERÁ
  85. JAGUAQUARA
  86. JEQUIÉ
  87. JIQUIRIÇÁ
  88. JITAÚNA
  89. JUCURUÇU
  90. JUSSARI
  91. JUSSIAPE
  92. LAFAIETE COUTINHO
  93. LAGOA REAL
  94. LAJE
  95. LAJEDÃO
  96. LENÇÓIS
  97. LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
  98. MACARANI
  99. MANOEL VITORINO
  100. MARAGOGIPE
  101. MARCIONÍLIO DE SOUZA
  102. MASCOTE
  103. MEDEIROS NETO
  104. MILAGRES
  105. MUCUGÊ
  106. MUCURI
  107. MUNDO NOVO
  108. MUTUÍPE
  109. NAZARÉ
  110. NILO PEÇANHA
  111. NOVA CANAÃ
  112. NOVA VIÇOSA
  113. NOVO HORIZONTE
  114. PALMAS DE MONTE ALTO
  115. PARAMIRIM
  116. PARATINGA
  117. PAU BRASIL
  118. PIRAÍ DO NORTE
  119. PLANALTO
  120. POÇÕES
  121. PORTO SEGURO
  122. POTIRAGUÁ
  123. PRADO
  124. PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
  125. PRESIDENTE TANCREDO NEVES
  126. RIACHO DE SANTANA
  127. RIBEIRA DO POMBAL
  128. RIBEIRÃO DO LARGO
  129. RIO DE CONTAS
  130. RUY BARBOSA
  131. SANTA CRUZ CABRÁLIA
  132. SANTA CRUZ DA VITÓRIA
  133. SANTA INÊS
  134. SANTA MARIA DA VITÓRIA
  135. SANTANÓPOLIS
  136. SÃO FÉLIX
  137. SÃO FÉLIX DO CORIBE
  138. SERRA DOURADA
  139. TABOCAS DO BREJO VELHO
  140. TANHAÇU
  141. TAPEROÁ
  142. TEIXEIRA DE FREITAS
  143. TEOLÂNDIA
  144. TREMEDAL
  145. UBAÍRA
  146. UBAITABA
  147. UBATÃ
  148. URUÇUCA
  149. VALENÇA
  150. VEREDA
  151. VITÓRIA DA CONQUISTA
  152. WANDERLEY
  153. WENCESLAU GUIMARÃES

 




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