Chuvas deixam 25 mortos e 517 feridos na Bahia, aponta Defesa Civil

Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em diversas regiões do estado. São 32.737 desabrigados, 57.531 desalojados, 25 mortos e 517 feridos. O número total de atingidos chega a 661.508 pessoas.
Os números correspondem às ocorrências registradas em 165 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 153 estão com decreto de situação de emergência.
As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2) e Ubaitaba (1).
Municípios com decreto de situação de emergência:
- ALCOBAÇA
- AMARGOSA
- AMÉLIA RODRIGUES
- ANAGÉ
- ANDARAÍ
- ANGICAL
- APUAREMA
- ARATACA
- AURELINO LEAL
- BAIXA GRANDE
- BARRA DO CHOÇA
- BARRA DO MENDES
- BARRA DO ROCHA
- BELMONTE
- BELO CAMPO
- BOA NOVA
- BOA VISTA DO TUPIM
- BREJÕES
- BREJOLÂNDIA
- BUERAREMA
- CAATIBA
- CACHOEIRA
- CAETANOS
- CAMACÃ
- CAMAMU
- CANAVIEIRAS
- CÂNDIDO SALES
- CARAVELAS
- CARINHANHA
- CATURAMA
- COARACI
- COCOS
- CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
- CONDEÚBA
- CORDEIROS
- COTEGIPE
- CRAVOLÂNDIA
- CRISTÓPOLIS
- DÁRIO MEIRA
- DOM BÁSILIO
- ENCRUZILHADA
- ENTRE RIOS
- EUNÁPOLIS
- FEIRA DE SANTANA
- FIRMINO ALVES
- FLORESTA AZUL
- GANDÚ
- GONGOGI
- GUARATINGA
- IAÇU
- IBICARAI
- IBICOARA
- IBICUÍ
- IBIPEBA
- IBIRAPITANGA
- IBIRAPUÃ
- IBIRATAIA
- IBITIARA
- IGRAPIUNA
- IGUAÍ
- ILHÉUS
- IPIAÚ
- IRAJUBA
- IRAMAIA
- ITABELA
- ITABERABA
- ITABUNA
- ITACARÉ
- ITAETÉ
- ITAGI
- ITAGIMIRIM
- ITAJU DO COLÔNIA
- ITAJUÍPE
- ITAMARAJU
- ITAMBÉ
- ITANHÉM
- ITAPÉ
- ITAPEBI
- ITAPETINGA
- ITAPITANGA
- ITAQUARA
- ITARANTIM
- ITORORÓ
- ITUBERÁ
- JAGUAQUARA
- JEQUIÉ
- JIQUIRIÇÁ
- JITAÚNA
- JUCURUÇU
- JUSSARI
- JUSSIAPE
- LAFAIETE COUTINHO
- LAGOA REAL
- LAJE
- LAJEDÃO
- LENÇÓIS
- LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
- MACARANI
- MANOEL VITORINO
- MARAGOGIPE
- MARCIONÍLIO DE SOUZA
- MASCOTE
- MEDEIROS NETO
- MILAGRES
- MUCUGÊ
- MUCURI
- MUNDO NOVO
- MUTUÍPE
- NAZARÉ
- NILO PEÇANHA
- NOVA CANAÃ
- NOVA VIÇOSA
- NOVO HORIZONTE
- PALMAS DE MONTE ALTO
- PARAMIRIM
- PARATINGA
- PAU BRASIL
- PIRAÍ DO NORTE
- PLANALTO
- POÇÕES
- PORTO SEGURO
- POTIRAGUÁ
- PRADO
- PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
- PRESIDENTE TANCREDO NEVES
- RIACHO DE SANTANA
- RIBEIRA DO POMBAL
- RIBEIRÃO DO LARGO
- RIO DE CONTAS
- RUY BARBOSA
- SANTA CRUZ CABRÁLIA
- SANTA CRUZ DA VITÓRIA
- SANTA INÊS
- SANTA MARIA DA VITÓRIA
- SANTANÓPOLIS
- SÃO FÉLIX
- SÃO FÉLIX DO CORIBE
- SERRA DOURADA
- TABOCAS DO BREJO VELHO
- TANHAÇU
- TAPEROÁ
- TEIXEIRA DE FREITAS
- TEOLÂNDIA
- TREMEDAL
- UBAÍRA
- UBAITABA
- UBATÃ
- URUÇUCA
- VALENÇA
- VEREDA
- VITÓRIA DA CONQUISTA
- WANDERLEY
- WENCESLAU GUIMARÃES