Chuvas e Covid levam Uesc a adotar aulas remotas

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Alessandro Fernandes de Santana, autorizou a antecipação do fim do expediente desta sexta-feira (2), para as 12h20min. A alteração ocorreu por causa das fortes chuvas que estão ocorrendo na região, considerando a segurança no transporte dos servidores e alunos da instituição, com o alagamento de alguns trechos da pista da Rodovia Jorge Amado, entre Ilhéus e Itabuna.

Por outro lado, devido à incidência de novos casos da Covid-19, o reitor determinou que as aulas, dos cursos de graduação, sejam efetivas através do modelo remoto, suspendendo temporariamente as presenciais. Segundo a assessoria de comunicação, a administração superior da instituição acompanhará o desenvolvimento da situação para adotar novas medidas.