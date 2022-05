“Cidadãos conscientes” visitam  Câmara de Itabuna em manhã de alegria

Olhinhos brilhantes e curiosos, junto ao barulho típico da infância, deram o tom na manhã desta quinta-feira (19), na Câmara de Itabuna. Cumprindo atividade do projeto “Cidadãos Conscientes’, um grupo de 30 alunos da Escola Recanto da Criança visitou a sede da chamada Casa do Povo.

Recebidos pelo vereador Israel Cardoso (Agir), os estudantes e as professoras puderam esclarecer dúvidas, ao tempo em que entenderam como funciona a tramitação e aprovação de projetos que mudam a vida do itabunense.

Entre as questões levantadas, “Por que tantas leis?”. Eles foram obtendo respostas para está e outras indagações à medida que encontravam integrantes da equipe que atua no Legislativo.

Foi assim na conversa com os advogados Allah Góes e Margareth Brandão (Secretária Parlamentar). Ambos evidenciaram a importância do trabalho ali desenvolvido, uma vez que impacta na vida da população.

.Já Israel, que relatou a experiência no estágio visita na Câmara dos Deputados, viu alim esboço do que será a Escola do Legislativo.

O equipamento, inaugurado ainda na gestão anterior, deverá servir como instrumento para formação política e cidadã de atuais e futuras gerações.