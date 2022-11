Cidade Azul: Mutirão do Diabetes de Itabuna é exemplo para o Brasil

Uma Cidade Azul no tratamento e prevenção do diabetes. Em sua 18ª. edição, o Mutirão do Diabetes de Itabuna, mais uma vez mostrou o município sulbaiano como exemplo na prevenção da doença, mobilizando toda a comunidade em torno de uma causa de grande alcance social.

Durante os dois dias do evento, realizado na Terceira Via Hall, o mutirão, promovido pela ONG Unidos pelo Diabetes, realizou cerca de 1600 atendimentos a pacientes com diabetes por médicos especialistas em olho e pé, 300 atendimentos de coração e rim e exames laboratoriais. Também foram realizados mais de 3 mil testes de glicemia ao público para detecção de novos casos de diabetes, além de ações de orientação na Feira Multidisciplinar de Saúde em Diabetes.



O Dr. Rafael Andrade presidente da ONG Unidos pelo Diabetes, ressalta que “a adoção de novas tecnologias como a telemedicina e a inteligência artificial, além dos serviços de prevenção deram uma nova dimensão ao Mutirão. Praticamente montamos uma ´cidade´ para a atenção ao diabetes e quero agradecer a todos os parceiros e voluntários que transformaram esse sonho em realidade, num trabalho que precisa ser permanente”.

O Dr. Cristiano Caixeta, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia afirma que “o mutirão de Itabuna é um exemplo nacional e internacional de como uma ação que envolve órgãos públicos, entidades privadas e o terceiro setor, num processo multidisciplinar. É fantástico participar de algo que muda a saúde do município e da região, congregando o atendimento especializado e a prevenção, que é modelo na construção de políticas públicas para o país”.

REFERÊNCIA MUNDIAL

De acordo com o Dr. Levimar Araújo, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, esse “é um projeto extraordinário que já está sendo replicado em dezenas de cidades brasileiras e que precisa ser levado para outros países. O Dr. Rafael Andrade plantou uma semente que que gerando frutos e ficamos felizes em participar e constatar o carinho com que a comunidade do Sul da Bahia abraça esse mutirão.

O oftalmologista Dr. Fernando Malerbi, que veio de São Paulo para atender no Mutirão, destaca que “Itabuna hoje é uma referência mundial nessa grande mobilização para prevenir uma doença que silenciosa que atinge milhares de pessoas, tratando os pacientes e orientando sobre ações que resultam na qualidade de vida”.

Atualmente o Mutirão itabunense é replicado em mais de 30 cidades brasileiras e está incluído no calendário oficial da Federação Internacional do Diabetes.

ATENÇÃO PERMANENTE

O prefeito de Itabuna Augusto Castro destaca que “O Mutirão do Diabetes é referência não só na Bahia, mas em todo o país e isso é muito gratificante porque nos motiva a cada ano a fortalecer ainda mais essa parceria entre a iniciativa privada e o poder público, pois, só traz benefícios para a população”. Para a secretária municipal de Saúde de Itabuna, Dra. Lívia Mendes, “o Mutirão é planejado com muito cuidado para oferecer um atendimento especializado e assistência à população, com profissionais de saúde e voluntários trabalhando em conjunto”.

Através da parceria entre a Prefeitura e a ONG Unidos pelo Diabetes, as ações de acompanhamento e prevenção, fazem parte do dia a dia nas Unidades Básicas de Saúde.

Lucas Ribeiro, superintendente da Caixa Econômica Federal, uma das apoiadoras do Mutirão, ressalta que “Itabuna transformou o Mutirão numa marca de como cuidar da saúde através da prevenção, numa grande mobilização da qual a Caixa se orgulha em participar”.

A Campanha Novembro Azul em Itabuna que além Mutirão inclui ações com a Cidade Azul, com iluminação de logradouros e espaços públicos, estabelecimentos comerciais e residências com a cor mundial da prevenção, a Pedalada Azul, lives no Instagram e concurso temático “Unidade de Saúde Azul”, será encerrada no próximo dia 27, com o Aulão Azul na Praça Rio Cachoeira.

O Mutirão do Diabetes 2022 é uma realização da ONG Unidos Pelo Diabetes com o apoio do Hospital Beira Rio, Caixa Econômica Federal e Novonordisk.

A seguir, a cobertura fotográfica do mutirão, feita por Pedro Augusto.