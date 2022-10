Cidadelle anuncia novos lotes de vendas em Ilhéus

Na última quarta-feira (19), cerca de 130 corretores se reuniram no Cidadelle Praia do Sul, em Ilhéus-BA, onde foi apresentada uma nova fase de vendas do Cidadelle Praia do Sul e Cidadelle House. Ambos pertencem ao Grupo André Guimarães, que liberou para a venda novos lotes e lançou uma nova tabela de preços, com condições especiais e descontos para as primeiras 20 unidades de cada condomínio, que serão ofertados a partir desta quinta (20).

Na ocasião, estavam presentes representantes do Grupo André Guimarães, Nicole Luz, Gerente de incorporação, e Thais Pessoa, do Comercial. Além de Thais Marcoline e César Murilo, sócios diretores da Imobiliária Affonso Henriques, que realiza a coordenação de vendas do Cidadelle.

O evento ainda contou com o palestrante motivacional e mágico, Karin Midlej, que tornou o evento inesquecível, com sua apresentação feita com muito humor e dinâmica.