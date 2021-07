Cidadelle recebe campeonato com recordistas em mergulho

O clube do Condomínio Cidadelle Praia do Sul, em Ilhéus, sedia neste sábado (10), a partir das 7 horas, o “Bahia Open Indoor de Mergulho em Apneia”. O evento é válido como campeonato baiano, mas também aberto a atletas de outros estados. Um total de 20 esportistas participará da disputa, que promete recordes estaduais e nacionais.

Está confirmada a presença de grandes nomes do esporte nacional, como o atual campeão e recordista brasileiro, o carioca Ricardo Bahia, além da paranaense Carolina Schrappe, recordista sul-americana de mergulho em Apneia. Da Bahia, participam o atual recordista estadual, o itabunense Adriano Lessa e a recordista baiana, a também itabunense Karina Moreira, entre outros.

Protocolo de segurança

O evento terá a participação de árbitros credenciados à AIDA (Associação Internacional de Desenvolvimento de Apneia). A realização é da ABAPS (Associação Baiana de Apneia e Pesca Submarina), com o apoio local do curso APNEIA Z, de Itabuna, que levará a maior delegação de atletas ao Campeonato.

O Bahia Open Indoor de Mergulho em Apneia contará com uma equipe de salvamento aquático e socorristas do Corpo de Bombeiros, de Ilhéus. O protocolo de segurança sanitária será seguido rigorosamente, durante o evento.

Cidadelle Praia do Sul

O Condomínio foi escolhido para sediar o campeonato, devido à excelente estrutura física que oferece, incluindo uma piscina semiolímpica aquecida e coberta. Segundo a organização, a temperatura da água influencia diretamente no resultado dos atletas, durante a competição.

O Cidadelle Praia do Sul fica localizado na Praia dos Milionários, em Ilhéus, com acesso pela frente do Assaí Atacadista. O evento é restrito aos atletas inscritos, equipe técnica e organizadores. Com o intuito de evitar aglomeração, não será permitido acesso de plateia ao Condomínio.

Mais informações: 73 99178-1659 (Luiz Freire – Zezé – Técnico da equipe Apneia Z e integrante da comissão organizadora).