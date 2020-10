Cigano acusado de matar mulher a facadas

A polícia está à procura de Carleondas Brito Meira, acusado de ter matado a facadas a esposa Ana Paula Silgueira de Jesus, de 36 anos. O crime aconteceu na tarde de ontem (12), num acampamento em Canavieiras. “Leandro Cigano”, como é conhecido, teria cometido o crime após briga com a mulher.

Segundo informações do pai da vítima, o homem começou a discutir com ela após a saída de um entregador, que havia levado um bolo à residência, onde ocorria uma comemoração pelo dia da Padroeira do Brasil, da qual os ciganos são devotos.

A convite do cigano, o rapaz teria entrado e passado um tempo na casa. Todos beberam e ali se formou o cenário perfeito para o ataque de ciúmes. O marido cismou que o profissional estava olhando para a mulher dele.

O casal tinha uma relação conturbada, marcada por brigas e agressões. Ana chegou a se separar várias vezes, passou um tempo em São Paulo, mas acabou retomando a relação.

De acordo com a polícia, Carleondas já foi preso por agredir Ana Paula, em Camacan, e por injúria racial, em Almadina.

O corpo foi encontrado pelo filho do casal, que tem 15 anos. A vítima tinha outros dois filhos de relacionamento anterior.