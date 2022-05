Cinco crianças resgatadas em casa destruída pelo fogo

Cinco crianças que estavam em uma casa incendiada por um homem com histórico de agressão contra mulheres foram resgatadas na noite de sábado (28), na localidade de Imbassaí, município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.



Uma guarnição da 53ª Companhia Independente da PM (Mata de São João) estava de plantão no posto policial quando foi acionada por uma mulher que pedia ajuda para capturar o companheiro que a agrediu e ameaçou com uma faca.

Com o apoio dos militares, a vítima retornou para casa e, chegando no imóvel, percebeu que o homem havia colocado fogo na propriedade. Nesse momento, a mulher informou para as equipes que tinham cinco crianças dormindo no imóvel.

Os vizinhos se mobilizaram e, junto com os policiais, jogaram baldes de água para conter as chamas. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, isolou a área e, devido a proporção do incêndio, interditou a casa.

“No primeiro momento as guarnições tentaram amenizar as chamas, mas perceberam que estavam perdendo tempo e entraram no imóvel para retirar as crianças”, explicou o comandante da 53ª CIPM, tenente-coronel Maurício Botelho