Cinco ideias de presentes para surpreender e sair do óbvio

O ato de presentear alguém querido sempre envolve muitas dúvidas, já que é normal a vontade de que a pessoa presenteada se sinta especial ao receber a lembrança. Para não errar, também é comum que itens convencionais sejam escolhidos, como uma peça de roupa ou um sapato.

Mesmo que haja a vontade de surpreender, nem sempre é tão fácil pensar em novas alternativas de presentear uma amiga, o namorado ou alguém que se ama. Para te ajudar nisso, aqui estão 5 ideias de presentes que vão sair do óbvio!

Ingresso para um show

Os melhores momentos da vida geralmente são acompanhados de uma trilha sonora especial. Levando em consideração o gosto musical da pessoa que será presenteada, que tal proporcionar novas memórias ao som de um artista ou uma banda que é a cara dela?

Ser surpreendido com um ingresso para um show com certeza vai deixá-la feliz! Além disso, esse é um presente carregado de valor sentimental e que não será esquecido facilmente, pois presentes que envolvem experiências costumam ser mais lembrados do que simples itens materiais.

Produtos eróticos

Outra opção que foge do convencional são as lembrancinhas mais atrevidas, como sexys toys. Com tantas possibilidades do mundo erótico, você pode optar por aquela que mais tem a cara da pessoa, dependendo dela ser mais ousada ou privada. Aqui, o presente também envolve experiências, o que torna tudo ainda melhor.

E não importa se essa pessoa é solteira ou casada, viu? Um presente como esse pode ser usado tanto em momentos íntimos sozinhos ou acompanhados. Você encontra muitas opções de produtos eróticos em sex shops. Uma ótima alternativa para manter a privacidade na hora da compra é optar pelos sex shops online, como o Amor de Luxo, que ainda conta com embalagem discreta.

Viagem

Quem é que não gostaria de ganhar uma viagem de presente? Pode até parecer uma opção muito cara em um primeiro momento, mas esse vale passeio pode ser tanto algo mais elaborado, como dias em uma praia distante, quanto algo mais simples, como um dia em uma pousada próxima.

Para essa escolha, é preciso levar em conta o quanto você deseja gastar e combinar com os gostos da pessoa querida que receberá o presente. Aqui, o que manda é a sua criatividade e o tempo para pesquisar as opções de locais que se encaixam no que você procura.

Acessórios para Chá ou Café

Mais uma escolha certeira são os acessórios para hora do chá ou café. As duas bebidas fazem parte da vida da maioria das pessoas, por isso, o presente poderá acompanhar tanto os momentos de pausa do dia a dia, como qualquer outro tipo de encontro.

Dentre as opções de acessórios, você pode optar por cafeteiras, prensas, canecas, conjuntos de xícaras, caixa para chás, suporte para passar café, bules, entre outras. Atualmente, existem sites e lojas físicas específicas para o ramo, então encontrar algo do tipo será uma tarefa fácil.

Itens personalizados

Já imaginou receber uma lembrancinha feita especialmente para você? Um presente personalizado pode trazer o nome da pessoa presenteada, itens que ela gosta, uma caneca com a imagem da série favorita, fotos importantes ou uma roupa feita sob medida para ela, por exemplo.

Além de carregar grande valor sentimental, esse tipo de mimo também leva consigo a importância dos detalhes, pensados exclusivamente para alguém em específico. Não é segredo que todos gostam de se sentir importantes e ganhar um presente nesse estilo com certeza será muito especial!

Pronto, agora é só escolher!

Depois dessas dicas, vai ficar muito mais fácil inovar na hora de presentear alguém que você ama! Lembre-se que escolher o mimo com antecedência é a melhor opção, pois, caso seja necessário pedir ou encomendar o item, não terá chances de atraso.

Todas as opções citadas podem ser adaptadas para a sua realidade e, a partir delas, outras ideias também poderão surgir. Use sua criatividade e surpreenda quem você ama!