Cinco suspeitos morrem durante operação policial

Três pistolas calibres 40 e 380 e dois revólveres calibre 38 foram apreendidos em uma ação conjunta, na manhã desta sexta-feira (25), no município de Nilo Peçanha. A operação realizada pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira, Rondesp Sul, 33ª, 60ª e 68ª Companhias Independentes da Polícia Militar (Valença, Gandu e Ilhéus) teve início, após informações sobre criminosos ostentando armas na região.

As denúncias também relataram que os indíviduos não eram residentes da localidade, mas estavam na região há aproximadamente 30 dias, comercializando drogas e praticando roubos. Os efetivos montaram o cerco e, ao chegarem no local indicado, encontraram cinco integrantes da quadrilha. Na tentativa de efetuar as prisões, os criminosos atiraram, acabaram atingidos, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Ao final da operação – que contou com a participação de cães farejadores – também foram apreendidos 47 porções de maconha, munições, quatro carregadores de pistola, duas balanças, um caderno de anotações do tráfico, seis aparelhos celulares e um veículo modelo New Fiesta.