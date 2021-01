Cinco vítimas em acidente em Ibicaraí

De acordo com informações do repórter Wadson Santos, da Rádio Difusora, um grave acidente ocorreu agora há pouco na vila de Cajueiro de Ibicaraí, no sul da Bahia. Cinco pessoas teriam ficado feridas, e uma delas morreu.

As primeiras informações colhidas pelo repórter são de que a vítima fatal do acidente foi uma mulher, possivelmente moradora de Floresta Azul, cidade vizinha a Ibicaraí.

Ainda acordo com Wadson Santos, as vítimas, incluindo uma criança, estavam num carro de passeio, que chocou-se com caminhão no local conhecido com rua Enxuta.