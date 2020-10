Cineasta itabunense Vitor Augusto Xavier lança filme “Arthur”, uma história de redenção familiar

O cineasta itabunense Vitor Augusto Xavier está lançando o filme “Arthur”, um curta-metragem baiano de drama dirigido e produzido, junto aos seus pais, Ademilton Batista e Nivea Jane, que também são atores no filme e protagonizam os personagens principais.

O filme aborda a história de um homem de meia-idade chamado Arthur, que anos após perder seu único filho, busca redenção em uma viagem de volta para a sua esposa.



FICHA TÉCNICA

Vitor Augusto Xavier

Diretor, Roteirista, Produtor, Editor e Dir. de Fotografia

Ademilton Batista

Ator, Produtor, Co-roteirista e Co-diretor

Nivea Jane

Atriz, Produtora

Luan Pereira

Assistente de Making of

ABS Filmes

Empresa Produtora

O curta faz parte de um longa-metragem que está sendo produzido por Vitor e seus pais e será lançado em 2021 no Brasil e no exterior. Contendo muito mais imagens, elementos e desfechos para a história. A versão de três minutos foi editada exclusivamente para participar do festival My RODE Reel 2020.

Boa parte do filme é focado na viagem do protagonista, contemplando durante o trajeto, belíssimas paisagens da capital baiana e de outras cidades, como também pontos históricos e o vasto litoral nordestino.

A produção independente da ABS Filmes (empresa produtora do filme) foi filmada em Itabuna, Ilhéus e Salvador e está participando do conceituado festival internacional de cinema “My RODE Reel 2020”, que acontece na Austrália anualmente e premia curtas do mundo inteiro. O filme também pode ser assistido no YouTube, no canal pessoal do diretor.