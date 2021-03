Cinquentenário interditada mais uma vez em Itabuna; livre só para pedestres

A exemplo do que aconteceu entre maio e setembro do ano passado, a avenida do Cinquentenário está interditada para veículos desde esta segunda-feira (15). Barreiras foram instaladas e veículos só podem trafegar nas transversais, enquanto os pedestres têm um maior espaço circular com o devido distanciamento na via.

Segundo o secretário de Transporte e Trânsito de Itabuna, Thales Silva, a medida será constantemente reavaliada e o principal critério é a quantidade de infectados, bem como a ocupação de leitos. “Vamos analisar diariamente os números e buscando, sim, alternativas para mudar ou não a decisão tomada agora”, afirma.

Já o presidente da Associação Comercial e Empresarial, Sérgio Velanes, aponta queixas dos comerciantes, sobretudo porque as vagas de estacionamento tornam-se ainda mais escassas com a medida. Ele lembra que encontrar espaço para parar os veículos sempre foi uma dificuldade, inclusive porque no momento a cidade não conta com o serviço de estacionamento rotativo (zona azul).

É válido recordar que, mesmo a avenida interditada por meses em 2020, era comum ver grupos de pessoas andando próximas pela calçada, pelo hábito de não caminhar pela rua. A expectativa é que haja mais espaço, por exemplo, para evitar aglomerações em filas de bancos ou outros serviços que demandem maior número de pessoas aguardando atendimento.