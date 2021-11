“Circuito Esporte por Toda Parte” movimenta Itabuna

Incentivar a prática desportiva em Itabuna. Este é o objetivo do Projeto “Circuito Esporte por toda parte”, que chegou à cidade. A iniciativa da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) instalou uma Arena Multiesportiva, na Praça Rio Cachoeira, de quinta a sábado, das 8 às 17 horas, e no domingo das 8 às 12 horas.

Parceira neste projeto na parte logística, a Prefeitura de Itabuna estimula o esporte entre estudantes de qualquer idade. Segundo Marcos Alves (Kiko), assessor da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, a cidade foi contemplada com três atividades esportivas: boxe, basquete 3×3 e Badminton (atividade semelhante ao tênis).

“O projeto é voltado para estudantes do Ensino Médio e das Universidades, mas isso não impede do público com outro perfil também participar”, explica.

Para participar não será necessária inscrição prévia, bastando ao interessado se dirigir à Praça Rio Cachoeira. Ao todo, 29 municípios de toda a Bahia serão contemplados com este projeto itinerante da Arena Multiesportiva. Uma ação que proporciona espaço adequado para a prática de esporte com qualidade e segurança.