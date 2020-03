Ciretrans têm atendimento suspenso no estadoCiretrans têm atendimento suspenso no estado

Em cumprimento aos decretos do Governo do Estado e de prefeituras, que determinam medidas de prevenção e contenção ao novo coronavírus, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) suspendeu o atendimento nas 33 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), em municípios do interior, por tempo indeterminado.

Confira a relação das cidades onde estão localizadas as Ciretrans que deixaram de funcionar:

Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Brumado, Cachoeira, Camaçari, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Ipirá, Irecê, Itabuna, Itamaraju, Itapetinga, Itaberaba, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Santa Maria da Vitória, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

Fonte: Ascom/Detran