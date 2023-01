Clássico do Cacau agita sábado entre Itabuna e Ilhéus; ingressos à venda

Os amantes do futebol terão o Estádio Mário Pessoa como templo para prestigiar a partida entre o Itabuna Esporte Clube e o Barcelona de Ilhéus, pela série A do Campeonato Baiano, no sábado (21). O embate, válido pela terceira rodada, será a partir das 16 horas e promete agitar as duas maiores torcidas do sul baiano.

Os ingressos, vendidos a R$ 20,00 (arquibancada coberta) e R$ 10,00 (geral), podem ser comprados na Banca Espaço Cultural de Carlos, na Praça JJ Seabra, Centro; na Academia VIP, na Avenida Litorânea Norte, no bairro Malhado; e nas lojas Buriti de Itabuna e Ilhéus.