Clientes do Crediamigo podem quitar dívidas em até 24 meses

Os microempreendedores que obtiveram empréstimos do Crediamigo, programa de microcrédito do Banco do Nordeste, e estão com parcelas em atraso poderão renegociar suas dívidas com novo prazo de até 24 meses e carência de 60 dias para pagar a primeira prestação. O Feirão Limpa Nome Crediamigo será realizado de 4 a 8 de abril, com atendimento das 8h às 17h.

A campanha beneficia clientes em toda a área de atuação do BNB, que podem regularizar sua situação e ganhar um novo prazo para quitação dos empréstimos. Para aproveitar as condições da campanha de regularização, o cliente precisa pagar uma entrada a partir de 10% do saldo em atraso.

Os microempreendedores que têm interesse em regularizar sua situação podem entrar em contato com o Banco pelo whatsapp do programa (85) 9973-0700 ou procurar uma unidade do Crediamigo. A lista dos locais para atendimento está no site do BNB.

Para a superintendente de Microfinança e Agricultura Familiar do BNB, Lúcia Barbosa, o Feirão é uma ótima oportunidade para que os clientes regularizarem sua situação e fiquem aptos para novas contratações. “É importante que o microempreendedor tenha sua condição de adimplência e regularidade junto ao programa e que possa fazer novas operações, pois esse crédito é o que, muitas vezes, mantém ou impulsiona o negócio da pessoa e da sua família”, afirma.

O Crediamigo é o maior programa de microcrédito da América Latina e já aplicou R$ 96 bilhões na economia desde seu lançamento. Em 24 anos de atuação, o programa superou a marca de 50 milhões de operações. Somente em 2021, foram emprestados R$ 12,7 bilhões.