Clima eleitoral para a formação do Conselho Escolar na Rede Municipal de Ensino de Itabuna

O clima eleitoral para a formação do Conselho Escolar toma conta das 91 escolas da Rede Municipal de Ensino de Itabuna, incluindo as do campo, que na próxima quarta-feira, dia 18, vão realizar o processo de eleição de conselheiros das 8 às 17 horas nas escolas do matutino, e às 20h para as unidades do segmento Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Nas unidades escolares cartazes com chamamento de professores, funcionários, pais e alunos, a partir dos 12 anos de idade, para o processo democrático estão afixados por toda a parte. A escolha dos conselheiros escolares está amparada na Lei Municipal nº 2.054/ 2007.

Serão eleitos oito integrantes por unidade escolar para participar das decisões de forma consultiva deliberativa, sendo dois representantes de cada categoria.

Os Conselhos Escolares Municipais são órgãos para decisões nas escolas, a partir da representação dos diversos segmentos que compõem a comunidade escolar, incluindo ainda pedagogos, diretores e comunidade externa. Além disso, entre suas atribuições está a aprovação do Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno escolar.

O processo eleitoral na Rede Municipal de Ensino é acompanhado Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal da Educação, que designou a gerente-técnico-pedagógica de Integração Escola-Comunidade e de acompanhamento dos Conselhos Escolares da SEDUC, professora Inês Sobrinho.

No inicio do mês houve a distribuição dos materiais que serão utilizados nas eleições dos conselheiros escolares.