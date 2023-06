Cocaína que iria para Mossoró é achada em caixas de som na BA

Cerca de nove quilos de cocaína, divididos em oito tabletes, foram apreendidos por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Norte com o passageiro de um ônibus intermunicipal que saiu do estado de São Paulo e seguia sentido a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN). Drogas encontradas na noite de quinta-feira (8) estavam escondidas dentro de caixas de som.

Conforme o comandante da unidade, major Edmildo Moreno Sobral, o nervosismo do homem levantou a suspeita dos passageiros. Assim que o ônibus fez uma parada em Juazeiro, a polícia foi acionada.

“Nós chegamos e realizamos a varredura em todo o ônibus. Solicitamos que o criminoso abrisse a mochila que carregava e encontramos umas porções de cocaína, o que nos alertou para outros tabletes escondidos”, contou.

No compartimento de bagagens, o homem indicou que o resto dos tabletes estava escondido em duas caixas de som. As drogas foram encontradas e levadas, junto com o suspeito – que entregaria as drogas para outro criminoso, no destino final – para a Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro.

Fonte: Ascom / Rafael Rodrigues